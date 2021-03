Schiappacasse sueña con emular a Fernando Morena en Peñarol

El delantero Nicolás Schiappacasse, ex jugador del Atlético de Madrid y del Sassuolo, expresó este viernes el "sueño" cumplido de fichar por Peñarol, en el que espera "hacer algo de lo que hizo (Fernando) Morena".

El joven jugador apeló así a una de las grandes glorias del pasado aurinegro durante su presentación como nuevo integrante de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, en las afueras de Montevideo, en la que participaron el director deportivo del club, Pablo Bengoechea, y el secretario general, Evaristo González.

El delantero de 22 años eligió el número 9 para llevar a la espalda porque, según explicó en rueda de prensa, se identificó con él durante toda su carrera.

"Además, es un número que tengo guardado desde muy chico. Ojalá que en esta nueva etapa pueda hacer algo de lo que hizo Morena en Peñarol", indicó en alusión a uno de los grandes referentes de la historia del club montevideano.

Cuando nació Schiappacasse (1999), Morena ya había dado el salto a los banquillos, pero hasta ese momento ya había sumado siete títulos locales, una Copa Libertadores y una Intercontinental -todos ellos con Peñarol-, una Supercopa de Europa con el Valencia y una Copa América con la Selección de Uruguay.

El delantero, que solo podrá jugar oficialmente en el próximo Campeonato Uruguayo, una vez termine el Clausura 2020, indicó que era "un orgullo llegar a este club" y que, aunque estaba "bien en Europa", su "sueño" siempre fue jugar en Peñarol.

"Siempre fui a mirar a Peñarol a la (tribuna) Ámsterdam (en el Estadio Centenario) pero ahora van a tener un hincha en la cancha", agregó.

Schiappacasse, quien debutó en 2015 en River Plate de Montevideo, se reconoció "muy bien" en el aspecto físico y "en uno de los mejores momentos" de su carrera a nivel mental.

Nacido en Montevideo, el delantero fichó por el Atlético de Madrid con solo 17 años (en 2016) y, a partir de ahí, fue cedido al Rayo Majadahonda, también español, el Parma italiano y el Famalicao portugués.

En octubre de 2020 fue traspasado desde la entidad rojiblanca, donde pasó dos años por el filial, al Sassuolo italiano. Schiappacasse ha sido internacional por Uruguay en las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20.