Scholes atizó a De Gea: "Tiene miedo de lastimarse, se hace pequeño"

El RB Leipzig superó al Manchester United en el último compromiso de Champions por un sorprendente 3-2, un resultado que señaló directamente a David de Gea, objetivo de todas las críticas tras el partido.

Uno de los más duros fue la leyenda del United Paul Scholes, que no tuvo piedad del guardameta español. En 'BT Sports', comentó: "De Gea se hace pequeño aquí. Tiene miedo de hacerse daño. Ese centro no debería pasar por el área como pasó".

"Como portero, tienes que salir y hacerte todo lo grande que puedas. Puede que te lleves un golpe o te lesiones, pero él decide dar la espalda. Ahora se hace pequeño, lo que es criminal para un portero con tanta experiencia como él", comentó.

Pero no solo De Gea recibió toda la furia de Scholes. Harry Maguire, capitán y central más caro de la historia del fútbol, también fue duramente criticado por Scholes: "Es un defensa de madera, demasiado rígido".

"La entrevista de Maguire es preocupante. Ha dicho que no estaban preparados para los primeros 20 minutos. ¿Cómo puedes no estar preparado para un partido tan grande y tan duro cuando te toca venir a Alemania? Nunca debieron estar primeros de grupo pero, lo estuvieron, y no estaban listos para los primeros 20 minutos...", sentenció el ex jugador del United.