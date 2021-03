Scholes dio por concluida la etapa de De Gea en el United

El debate está servido: Dean Herderson o David de Gea. Solo uno de los dos podrá ser el guardameta titular del Manchester United y cada vez son más los que se unen a la disputa.

En esta ocasión, el último en hacerlo fue el ex futbolista Paul Scholes, que se mostró partidario del inglés a pesar de su error frente al Milan: "Fue su segundo o tercer partido. Tiene tiempo para reivindicarse. Cuenta con la oportunidad de jugar cuatro o cinco semanas y hacer que el entrenador deje fuera a De Gea pero, ahora le ha abierto una puerta de nuevo".

"Le tienen que decir que no se preocupe y darle confianza. Tiene que estar fastidiado por ello. No es un error vergonzante, pero es un error. Para los porteros, la concentración tiene que estar los 93 minutos. Es un error y no puedes culpar al United de ello", añadió en 'BT Sports'.

Además, Scholes dio por concluida la etapa del español en Old Trafford: "Me encanta De Gea. Ha sido muy bueno durante años, pero en el partido ante el Everton concedió dos goles que no debía y pensé que era momento de cambiar. En el derbi, Henderson me transmitió seguridad".

"No solo para el United, si lo hace bien, para mí debería ser el titular también Inglaterra. Las próximas semanas son clave y marcarán el futuro de David. No creo que quiera quedarse y ser el número dos. Ninguno de los dos quiere. Es por eso que Dean tiene que aprovechar esta oportunidad y hacer todo lo posible para quedarse", agregó.