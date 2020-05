Schuster suavizó sus polémicas palabras sobre el Athletic y la Real

Real Sociedad y Athletic son los dos equipos que llegaron a la final de Copa. Pero Schuster ya dejó claro que ese partido no le genera ni el más mínimo interés.

"Ninguno me genera simpatía", dijo. La Real y el Athletic criticaron duramente al ex técnico del Madrid por esas palabras.

Ahora, Schuster ha suavizado el mensaje. "Está claro que no es un tema personal, no va ni con una afición ni con la otra. Es simplemente un detalle. Comenté que no me gustaba que pitaran el himno. Tengo mucha gente y amigos con los que me llevo fenomenal, no hay nada más allá", aclaró en 'El Transistor'.

"Entiendo que no hayan gustado mis palabras, es lógico. Pero insisto, no es nada personal, ni mucho menos", recalcó el alemán.