Schuster valoró la propuesta de los cinco cambios y la vuelta a los entrenos

Bernd Schuster, ex jugador alemán, pasó por los micrófonos de 'El Transistor', de 'Onda Cero', para analizar las nuevas medidas que se están estudiando de cara al posible regreso de la competición.

El germano valoró la propuesta de la FIFA de que haya cinco cambios por partido: "No me parece mala idea, pero nos quejamos con los tres cambios por el tiempo que se pierde, entonces… Pero si juegas cada dos o tres días es necesario".

Además, Schuster se centró en el fútbol español, todavía suspendido y sin fecha oficial de regreso, debido a una pandemia de coronavirus que sigue afectando al planeta de punta a punta.

"En un equipo es normal que haya jugadores con un poco más de miedo, ahí están los clubes para poner el camino", declaró el ex jugador del Real Madrid.

Además, aseguró que no ve riesgo alguno de posible de contagio: "Son grupos relativamente pequeños, con el staff quizá no llegan a 50 y si todos están en una ciudad deportiva, no es un problema".