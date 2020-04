Scolari reveló que Anelka y Drogba le 'echaron' del Chelsea

Luis Felipe Scolari llegó al Chelsea en 2008 como un hombre de éxito tras su paso por las selecciones de Brasil y Portugal. Sin embargo, el técnico apenas duró siete meses. 12 años después reveló el motivo por el que cree que su andadura resultó tan efímera.

Para 'Felipao', la génesis de su adiós estuvo en una lesión de Didier Drogba. "Nuestro departamento médico pensó que debíamos dejar que Drogba se recuperara en Cannes, en un balneario de la Costa Azul, a mediados del verano. Yo pensé que debería quedarse en Londres. A mí también me gustaría ir a Cannes en verano y permanecer allí durante un mes o dos, y divertirme", relató.

A su vuelta, los problemas de adaptación crecieron súbitamente. "Traté de adaptar el equipo para que él y Anelka jugaran juntos. Tuvimos una reunión y Anelka dijo: 'Solo juego en una posición, en la de '9'. Había una falta de respeto, de conciliación para pudiera encajar con Drogba. Ambos eran excelentes, pero alguien tenía que tener otras funciones, para ayudar más atrás cuando perdíamos el balón", contó.

Tras ello fue "cuando las cosas cambiaron y me destituyeron". "Años más tarde, hablé con Drogba abiertamente sobre el asunto. Me di cuenta de que no había habido malas intenciones, pero la verdad es que sucedió y perdí una de las grandes oportunidades que tuve en mi vida", lamentó amargamente Scolari.