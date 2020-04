Se cancela la ICC: no habrá 'Clásico' en verano

El futuro no está nada claro y todo depende de la evolución del COVID-19. La pretemporada del próxima curso es una incógnita, así que, de momento, la International Champions Cup ha quedado cancelada.

Así lo ha comunicado la organización a través de un comunicado oficial en las redes sociales, ya que entienden que será imposible tener fechas después de que las temporadas tengan que alargarse por el parón.

Así pues, este verano no habrá 'Clásico' entre el Barcelona y el Real Madrid. Aunque no había nada cerrado, el diario 'AS' indicó que las negociaciones estaban comenzando y que se iba a jugar en Las Vegas.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 10, 2020

"La salud de jugadores, técnicos, aficionados y todos los que están involucrados es siempre lo primero. La falta de claridad sobre hasta cuándo será necesaria la distancia social, sobre cuándo se levantarán las restricciones y sobre el calendario internacional del fútbol significa que disputar la International Champions Cup este verano es inviable", reza el comunicado.

El grupo 'Relevent Sports' acabó llamando a todos los aficionados y a los clubes "más icónicos" para volver a jugar este torneo de preparación en Estados Unidos y Asia en el 2021.

'Marca', por su parte, le puso cantidad a las pérdidas de Madrid y Barcelona, pues estas oscilarán entre los 18 millones de euros.