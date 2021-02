Se confirma la baja de Raúl de Tomás ante el Sporting

El Espanyol tendrá una baja sensible en su partido de Liga contra el Sporting fuera de casa. Raúl de Tomás, su máximo goleador, no podrá poner en práctica ni su acierto ante la portería ni su prolífica sociedad con Embarba. Tiene molestias físicas y no entró en la lista.

Sus problemas se concentran en la rodilla. El técnico decidió dejarle fuera por precaución más que por que esté lesionado. Lo más probable es que, tras una semana de descanso, se recupere y pueda participar del encuentro ante el Oviedo. Además, este será en casa y el jugador no tendrá que desplazarse: más tiempo para ponerse a tono.

Lo más probable es que o Puado o Dimata salgan de inicio en punta. El entrenador 'perico' ha venido combinando a RDT y al '9' en el mismo esquema, conque tiene la opción de colocarle como referencia o de mantenerle en el puesto que venía ocupando y alinear a Dimata arriba.

La convocatoria completa está formada por: Oier, Adrià Pedrosa, Cabrera, Calero, Lluís López, Wu Lei, Fran Mérida, Puado, Sergi Darder, Diego López, Melendo, David López, Dídac Vilà, Dimata, Vadillo, Keidi Bare, Vargas, Embarba, Pol Lozano, Óscar Gil, Fortuño, Nico Melamed y Max Svensson.