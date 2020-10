"Sé cuál es mi rol y lo prefiero antes que irme"

Aleix Vidal estará de nuevo a las órdenes de Lopetegui durante todo esta temporada, si no sale en invierno, para intentar hacerse un hueco tras su cesión al Deportivo Alavés.

"Estoy muy contento. Ha sido un verano más difícil que movido y no es bonito tener ganas de estar con los compañeros y trabajar aparte hasta que se sepa qué va a pasar, pero mi primera opción siempre fue seguir aquí", dijo a los medios oficiales del Sevilla.

Al final se ha coumplido el objetivo de quedarse en Nervión y Aleix Vidal reiteró su estado de felicidad: "Respeto la decisiones y ha salido lo que yo quería y ahora voy a pelear para estar a punto y al nivel que quiero. Soy una personal feliz y teniendo el premio de quedarme mucho más. Me he preparado bien durante el verano. El Sevilla va a otro ritmo y me pondré rápido seguro al mismo nivel".

"Cuando se acerca el cierre del mercado hay que valorar muchas cosas y sé perfectametne el rol que puedo asumir aquí y lo prefiero antes que irme", sentenció.