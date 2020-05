Se cumple un año del infarto de Casillas

Hace un año que Iker Casillas volvió a nacer. El ahora candidato a la RFEF notó un dolor fuerte y agudo en el pecho. Nelson Puga, doctor del Oporto, reconoció que era un infarto y lo llevaron al hospital CUF de la ciudad portuguesa.

Casillas ha querido rememorar el acontecimiento, hace justo un año, que le apartó del mundo activo del fútbol. "Y así, sin darme cuenta, un año", escribió el portero en sus redes sociales.

"No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien, pero en esta ocasión me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida", explicó Casillas en Instagram.

El internacional español relató que "ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, humor".

La vida de Iker Casillas ha cambiado mucho desde aquel 1 de mayo de 2019. El cancerbero, desde el hospital y tras salir de él, recibió numerosos apoyos de todo el deporte mundial.

Después de la operación, Casillas se retiró momentáneamente, dejando la puerta abierta a un regreso. Lo hizo como enlace entre la plantilla y el cuerpo técnico del Oporto.

Ahora, sin haber colgado los guantes definitivamente, Iker Casillas se ha proclamado candidato para la presidencia de la RFEF, un proceso que ha quedado en 'stand by' por la crisis del COVID-19.