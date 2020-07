Se cumplen 20 años del traspaso de Redondo al Milan

Uno de los grandes mitos del madridismo ha sido Redondo. El argentino se ganó a pulso el respeto de la afición y su partida hace ya 20 años generó mucho dolor.

Y es que nadie estuvo preparado para la salida del jugador que hizo el taconazo maravilloso en Old Trafford ante el Manchester United.

De hecho, el propio seguidor 'merengue' no dudó incluso en manifestarse tras oficializarse la venta de Redondo al Milan (18 millones), que data del 27 de julio del año 2000.

"Me tocó un poco el amor propio que me quisieran vender. Un tiempo antes me había querido el Inter y el Madrid le contestó que no había ninguna posibilidad", llegó a decir el ex jugador el año pasado en 'La Nación'.