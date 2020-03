Se encasquilla el fichaje del 'nuevo Messi' para el Barça

El Barcelona tiene apuntado en su agenda el nombre de Juan Sebastián Sforza en color rojo. El futbolista juega en la cantera de Newell's Old Boys, mismo equipo del que procedió Messi cuando hizo las maletas para empezar su camino en el Camp Nou.

La entidad azulgrana guarda unos informes muy positivos sobre el mediocentro y, según informó 'Mundo Deportivo', el club tendría avanzado su fichaje, pero no está nada confirmado.

De hecho, la operación podría llegar a complicarse después de las palabras del vicepresidente, Cristian D'Amico, en 'La Red Rosario'. El dirigente lo dejó todo en el aire y afirmó que el club argentino trabajará para vender lo mejor posible a sus piezas.

"En parte nos da orgullo porque un equipo importante se fija en juveniles de nuestra institución. Todavía no hay ningún acuerdo con Barcelona. Hasta que los papeles no estén firmados no hay que adelantarse y hay que tratar de que esos jugadores se puedan vender mejor", explicó.

Es curiosa la relación que Sforza tiene con Leo Messi. El joven de 18 años se crió en Rosario y llegó a la Fundación Messi, por la cual logró dar el salto a la Superliga Argentina. Ambos podrían acabar vistiendo los mismos colores, lo que sería un sueño para Sforza. Eso sí, primero llegaría para el filial.