Se enteró del COVID-19 mientras cenaba en un restaurante

Son varios los futbolistas que han dado positivo en el COVID-19. Uno de ellos es Sean Raggett, jugador del Portsmouth. El componente del conjunto inglés explicó cómo se enteró de ello.

"Estaba mortificado. No podía creer que hubiera salido positivo porque me hice el test durante la semana junto a mis compañeros y no había tenido ningún síntoma. Es realmente aterrador", confesó a 'The Sun'.

"No sé cómo sentime, hasta el momento no he salido de mi habitación. Mi primera preocupación era no infectar a nadie de mi entorno ni a los que estaban cerca porque había al menos 25 personas en ese momento. Así que me fui de inmediato", relató.

"Fui a las casa de mis padres, les conté las noticias y les hice saber que no podía quedarme con ellos porque había contraído la infección. Mi otra gran preocupación era que mi novia estaba con su familia, así que necesitaba avisarla porque ella ha estado conmigo y no quería que la transmitiera. Llegué a su casa, no estaba, y me encerré en una habitación", explicó.