"Se esperaba más de Joao por su precio, pero hay que tratarlo con mimo"

Los 120 'kilos' que le costó al Atlético el fichaje de Joao Félix parecen pesar como una losa al joven atacante. Así lo cree Diego Forlán.

"Todos esperaban que Joao Félix hubiera respondido mejor la temporada pasada debido a la cantidad de dinero que pagaron por él. Pero es un jugador joven y hay que manejarlo con mucho mimo", dijo la leyenda 'colchonera' a 'Record'.

Y es que el Cacha no tiene duda alguna de lo que puede hacer Joao Félix. "Está demostrando su valía. Ha tenido momentos de gran calidad, ha marcado goles importantes, ha dado asistencias...", apuntó.

Auguró un "gran futuro" para Joao Félix en el Atlético. "Es un gran jugador. Todavía es joven, pero tiene un gran talento. Esta temporada le ha ido bien y, con el tiempo, se adaptará", dijo.

Joao Félix tiene claro que trabajará para ello. "Sin voluntad, el talento no llega para ser 'top', no quiero que me pase", dijo justo antes del choque contra el Chelsea. Unas palabras que tiene grabadas a fuego en su mente.