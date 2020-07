"Se está siendo muy inhumano con el Fuenlabrada"

El lío del Deportivo-Fuenlabrada sigue trayendo cola. LaLiga, CSD y otros clubes de Segunda continúan con un tira y afloja constante, mientras que el Fuenlabrada sigue confinado en La Coruña, ya con 16 positivos. De ello habló Jonathan Praena, presidente de la entidad, en su charla con 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

"Estoy bastante tocado psicológicamente, ver a tus jugadores pasando esto y ver a tu jugador desvanecerse... estamos dolidos. A ese jugador le están haciendo pruebas para tenerle más controlado", aseguró.

"Con todas las denuncias que se quieren poner al Fuenlabrada pues no estamos muy bien. Yo creo que no se está hablando nada de la salud de los futbolistas. Si el utillero hubiese traído dos botas izquierdas, también nos hubiesen puesto una denuncia. Se está siendo muy inhumano con el problema del Fuenlabrada", relató.

Respondió a las críticas sobre el viaje: "El médico no viajó por un tema de fuerza mayor. Un chico que ha dado negativo durante cinco días en el hotel, sale positivo al sexto día. Nosotros vamos porque, si no, nos hubieran dado el partido por perdido. Obedecemos lo que dijeron. ¿Qué tengo que hacer? Siete test negativos para viajar cuando el protocolo dice uno. No olvidemos que salimos con tres test negativos. Hemos sido el primer caso y no el último, porque hemos cumplido el protocolo a rajatabla. Si esto no se cambia... Ojalá seamos los últimos".

Praena no sabe si "se va a poder jugar" ese encuentro aplazado frente al Dépor, aunque duda mucho que se dispute. De la misma forma, no ve factible una Liga de 24 porque "no es posible".