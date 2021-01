"Se habló de que no me fui porque debía pagar una cifra y no es cierto"

A Javi Gracia, antes de contratarle como nuevo entrenador del Valencia, se le presentaron varias líneas maestras de su proyecto, pero, a su juicio, no se cumplieron. Él mismo lo ha relatado en más de una ocasión y de ahí que llegara a poner su cargo a disposición de la directiva, pero jamás se fue. ¿El motivo? No es económico.

"Se han manejado versiones que no son ciertas, se habló de que no me fui del Valencia porque debía pagar una cifra y eso no es cierto. No me fui por una sola razón: porque el club dijo que no aceptaba mi dimisión. Por honestidad, presenté mi renuncia y no fue aceptada. A partir de ahí, no se volvió a hablar del tema", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Elche.

Varios medios indicaron que el preparador decidió quedarse porque, en caso de haber optado por dejarlo, habría tenido que pagar por una cláusula que supuestamente figura en su contrato. De ahí sus declaraciones, pues quiso dejar claro que sigue siendo 'che' por deseo de la entidad.

Javi Gracia continúa peleando por levantar al Valencia aunque no se le proporcionaran los recursos que, en un principio, se le prometieron. La victoria ante el Elche permite al conjunto respirar en la zona media de la tabla, que el vestuario espera que sea la antesala a dar el gran paso a la parte medio alta.