¿Se imaginan a Mou hablando coreano? Pues lo está aprendiendo por Son

El documental 'All or Nothing: Tottenham Hotspur', que será emitido próximamente en 'Amazon Prime', promete no decepcionar a nadie. En él, José Mourinho volverá a poner grandes dosis de calidad.

El luso ya fue noticia por una de las primeras filtraciones, en las que se supo que había llamado "vago" a la cara a Dele Alli. Ahora, se ha desvelado que el entrenador está ¡aprendiendo coreano!

"La comunicación es muy importante cuando estoy con el grupo. Es respetuoso con la cultura del club hablar el idioma de las personas que lo integran", dijo el técnico 'spur'.

"Intento hablar con los jugadores en su propio idioma, por eso estoy aprendiendo coreano", continuó en relación a Son Heung-Min.

El técnico habla portugués, inglés, francés, italiano y castellano. Además, domina el catalán. ¿Podrá con un idioma tan diferente a los que está acostumbrado?