"Sé lo que pasa dentro del Barça con Messi y no es fácil"

Las tensiones entre Griezmann y Messi pueden ir a más después de las declaraciones más que polémicas del tío del francés, que dejó en mal lugar al 'crack' argentino en la televisión francesa.

'M6' emitió este miércoles el documental 'Antoine Griezmann: itinerario de un campeón desarraigado' en el que Emmanuel Lopès habló sobre los primeros meses del galo en el Barcelona.

Su objetivo fue en todo momento Leo, al que criticó por su forma de manejar el club: "Estaba convencido de que él (Griezmann) no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa dentro del Barça y no es fácil", empezó diciendo Emmanuel Lopès en el fragmento que publicó 'El Chiringuito de Jugones'.

Después de quedarse a gusto, el tío del 'Principito' atizó a la entidad: "Hay cosas que no siempre se pueden decir en el Barça. Básicamente, los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja".

Por ello, Lopès instó a su sobrino a luchar. "Él necesita trabajar, aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien. Griezmann es al revés, él necesita mucho esfuerzo para estar bien", espetó.

A buen seguro que estas declaraciones no sentarán nada bien ni a Messi ni al Barça. Es echar más leña al fuego tras las duras palabras de Éric Olhats, consejero y mentor de Antoine, que atacó al '10' recientemente por considerarle responsable del fracaso como azulgrana del francés.