Se mantiene el veto del Chelsea al Tottenham

El Chelsea y el Tottenham mantienen una rivalidad que se ha acrecentado con el paso de los años, aunque la falta de pelea por los títulos entre ambos la haya dejado en un segundo plano.

Según Carlton Cole, ex jugador del equipo 'blue', Roman Abramovich no le dejó marcharse al rival londinense incluso tras haber pasado el examen médico.

"Casi me voy a los 'spurs'. Fui, pasé la revisión médica y todo lo demás. Roman Abramovich se enteró y me dijo: 'No puedes ir allí, tienes que volver. No hago negocios con los 'spurs", apuntó en 'talkSport'.

"Me dijo que tenía otra alternativa para mi futuro, así que me fui con mi tío y mi padre a Stamford Bridge. 'Te daré un nuevo contrato si te vas al CSKA de Moscú', insistió. Ese era su otro club, pero yo quería quedarme en Inglaterra. Si me iba, no iba a jugar en la Selección", continuó el ex delantero.

Después de no marcharse al Tottenham, Cole acabó jugando en el West Ham, otro equipo londinense al que Roman Abramovich no puso pegas para dejarle marchar.