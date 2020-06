"Se me pasó por la cabeza darle un puñetazo a Benítez"

Corría el año 2005 cuando Dudek estaba en el mejor momento de su carrera. Militaba en el Liverpool y había brillado en la prórroga y la tanda de penaltis de la final de la Champions.

Pero, a pesar de ello, el club inglés fichó a Reina ese verano, algo que el polaco no encajó bien. "Le dije a Rafa Benítez que el Mundial de 2006 estaba cerca y tenía que jugar al fútbol", afirmó a 'Four Four Two'.

"Pepe era un tío genial, pero Rafa firmó un portero cuando estaba en mi mejor momento", recordó Dudek, que tendría un duro enfrentamiento con el entrenador cuando recibió una oferta del Köln.

"El Colonia estaba interesado, pero unos días antes de que se cerrara el mercado me llamaron: '¿Por qué Rafa ni siquiera habla con nosotros?' Me quedé sorprendido, creía que todo estaba acordado", relató.

Fue entonces cuando el portero decidió hablar con Benítez: "Al día siguiente, me enfurecí con él después del entrenamiento. Me explicó: 'Sólo han ofrecido una cesión y eres importante para nosotros. Nos ofrecen 900.000 euros, ¿qué pasa si Reina se lesiona? No puedo meter esos 900.000 euros en una maleta y ponerlos de portero"

"Ahí fue cuando se me pasó por la cabeza darle un puñetazo en la cara. Ese susurro del diablo estaba en mi cabeza, pensando en que si le daba me dejaría ir al Colonia", admitió Dudek, que se contuvo.

Finalmente, el ex guardameta se quedó en el Liverpool dos temporadas más y sólo jugó 12 partidos antes de salir rumbo al Real Madrid, club en el que fue el segundo portero durante cuatro campañas.