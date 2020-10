"Se me pasó por la cabeza dejar el Marsella tras las amenazas"

El duelo entre PSG y Olympique de Marsella dio mucho de sí por la polémica que implicó a Neymar, Álvaro González e Hiroki Sakai, con ciertas acusaciones de racismo recayendo sobre los dos primeros.

Finalmente, ante la falta de pruebas concluyentes, la Ligue 1 no sancionó a ninguno de los futbolistas implicados, algo que ha sido bien recibido prácticamente por todas las partes.

De esta manera, tanto Neymar como Álvaro ponen punto final a un hecho que, para el español, ha supuesto una auténtica pesadilla durante las últimas semanas en su vida cotidiana.

"Recibí más de dos millones de mensajes en mi móvil, muchos con amenazas de muerte a mi y a mis padres", relató el futbolista del 'OM' en una entrevista concedida a la agencia 'Dragoon'.

En la misma, el defensa desveló que, debido a todo el caos, incluso pensó en salir de su actual equipo. "He pasado miedo y he estado noches sin dormir tras todo lo sucedido. Me he llegado a plantear dejar el Olympique de Marsella", expresó un Álvaro que, finalmente, seguirá siendo una de las referencias del equipo del sur de Francia.