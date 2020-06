"Se me pone piel de gallina al ver la prórroga de Anfield"

El Atlético de Madrid dio la sorpresa y eliminó al vigente campeón de la Champions League en una prórroga esplendorosa en el que sobresalió el héroe de la noche, Marcos Llorente.

"Al final disfrutamos mucho esa noche todos. He visto el partido unas cuantas veces estos meses. En casa tenía todo el tiempo del mundo, cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina. El partido entero lo he visto un par de veces, la prórroga tres o cuatro", confesó el centrocampista en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

Llorente no se quedó con las camisetas de aquella noche. "Tenemos dos en el partido. Lancé esa porque sabía que tenía otra para el recuerdo. Al final con todo lo que pasó decidí donarla y se la quedó Broncano. Si llego a saber que es él le meto otra que no fuese esa", aseguró.

Llorente cambió el Real Madrid por el Atlético de Madrid. "Todos tenemos nuestro pasado, no se puede cambiar. Como siempre digo, cuando haces bien las cosas eso no importa. El Atleti me ha respetado mucho. Me he sentido a gusto desde el principio con el equipo y la afición", aseguró.

El centrocampista dijo del Cholo Simeone que se había "informado bien de cómo era". "Es un entrenador diferente, no se asemeja a ninguno de los que he tenido. Me sorprende la capacidad que tiene de meter a todo el equipo en el entrenamienot, una posesión, un pase. Hace que no te salgas del entrenamiento un segundo", aseveró.