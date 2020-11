El Espanyol se llevó un punto de su visita al Fernando Torres. Sekou Gassama, desde los once metros, firmó las tablas en los últimos minutos del choque tras el tanto inicial de Raúl de Tomás.

Vicente Moreno, técnico 'perico', atendió a los medios tras la disputa del encuentro: "La idea clara era ganar el partido. Era la ilusión, siempre conscientes de la dificultad. Es una pena, la sensación es que el partido estaba controlado. Hay que contar con esta posibilidad, pueden pasar accidentes. Hay que ponerlo en valor. El campo no nos ha ayudado y el rival ha ido a por todas".

"Competimos, igualamos su intensidad y agresividad. No es una casualidad que el Fuenlabrada lleve muchos partidos sin perder en casa. Nos pusimos el mono de trabajo. Nos faltó matar el partido. De hecho, antes del penalti tenemos una opción clara de gol, que podía haber sido el 0-2. Estoy satisfecho con el trabajo de los jugadores, pero todo lo que no es ganar no nos deja satisfechos", agregó.

Sobre el error de Diego López, que cometió la pena máxima a falta de cinco minutos para la conclusión, confesó: "Son situaciones que se dan en los partidos, todos estamos expuestos. No pasa absolutamente nada. Seguro que Diego nos da más. No hacemos referencia a esa jugada".

"El punto tiene valor. Este campo es difícil. El tiempo dirá. Queríamos ganar y lo veíamos cerca, se nos han escapado dos puntos y estamos fastidiados. Pero hay que sacar la parte positivo. No es fácil, había que disputar el partido y competimos y sacamos un punto", concluyó.