¿Se peleó Pablo García con Míchel Salgado?

Jugó una única temporada en las filas del Real Madrid, en la campaña 2005-06, pero Pablo García recuerda perfectamente su paso ingrato por la casa blanca y un enfrentamiento en su primer día.

"En mi primer entrenamiento en el Madrid, un jugador me hizo un gesto feo. Me tuve que pelear", reconoció el mediocentro uruguayo en 'Sport 360'. Pese a no decir el nombre, dejó caer que pudo ser Míchel Salgado: "Era lateral derecho".

Pablo García recordó su temporada como blanco, una etapa que no guarda con grato recuerdo. "He tomado muchas malas decisiones y malos momentos. Estaba en Osasuna y me ofrecían un contrato de por vida. Lo que quisiera ganar. Y salió lo del Madrid. También me quería el Barça con Rijkaard. Tuve un agente, Casal, que me conseguía equipos. Si tuviera que volver atrás cambiaría muchas cosas, no sé si iría al Madrid, no sé si firmaría ese contrato", aseveró.

"A veces no es todo color de Rosa, no es fácil. No era fácil jugar ahí. Yo venía de Osasuna, más pueblo, má gente trabajadora, más equipo, tenía un buen entrenador como Aguirre. Me costó, sufrí y no disfruté. Estuve con los mejores y fue una expceriencia inolvidable, pero costó", confesó.

El uruguayo aseguró que "era difícil entrar en el grupo" del Real Madrid. "Había grupitos y era difícil entrar. Había juado en Osasuna y había tenido roces en algún partido con alguno del Madrid", añadió.