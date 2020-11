Se presentan con siete jugadores y pierden 25-0 para protestar por la falta de PCR

El Porzuna está harto de la falta de PCR en el fútbol modesto y realizó una muy llamativa protesta en la Primera Autonómica de Castilla La Mancha: se presentó a un partido con siete jugadores y lo perdió por 25-0. Su intención era llamar la atención para reclamar más test y logró ponerse en boca de todos.

Varios medios se hicieron eco de la abultada derrota del conjunto, que, aunque afrontó el duelo en clara inferioridad numérica, lo dio todo sobre el terreno de juego. Al estar con cuatro futbolistas menos, el club rival no paró de llegar y meter goles prácticamente en cada jugada.

El motivo por el que el club no optó por no presentarse directamente fue que, en caso de haberlo hecho, podría haber sido expulsado de la competición. Ello lo haría correr riesgo de desaparición, algo que el plantel no se puede permitir. Son los propios jugadores quienen ponen de su dinero para mantener la entidad.

El Porzuna ya se había hecho eco en más de una ocasión de la falta de pruebas de coronavirus en el fútbol modesto. En su cuenta oficial de Twitter, expresó en varias ocasiones su mensaje ("sin test no se puede competir")y se hizo eco de las varias noticias sobre su dura caída que iban colmando la actualidad deportiva.

El Cayón, de Tercera, hizo una protesta similar en su último encuentro, en el que mostró un cartel reivindicativo en la previa. El conjunto se quejaba de que la cuarta categoría del fútbol español se reanudara a pesar de la situación sanitaria.