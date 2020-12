"No tengo nada claro, esperaré a que termine la temporada"

Después de un verano movidito debido al famoso burofax con el que pidió salir del Barça, Messi quiso cerrar el 2020 con una amplia entrevista concedida a Jordi Évole, en su programa 'Lo de Évole', de 'La Sexta'.

En los últimos días han ido saliendo varios anticipos, como cuando habló sobre lo que supuso para él tener a Guardiola y Luis Enrique como entrenadores.

Asimismo, el '10' trató el tema de su frustrada salida y Évole jugó con una posible marcha al Inter Miami, como retiro dorado para él. Y al fin, a Leo le tocó hablar de todo.

En la primera parte de la entrevista, el rosarino mostró su lado más personal. Sobre la celebración de la Navidad en Argentina, esto es lo que dijo: "Lo celebramos todo, Papá Noel y los Reyes Magos. Es bonito porque nos juntamos todos, aunque ahora es complicado (por el coronavirus). En general, siempre se ha portado Papá Noel conmigo".

Además, el argentino, que reconoció que jugaba mucho a la consola, habló sobre los deportistas que son referentes: "Cuando empecé a dedicarme a esto como profesional, la parte de aficionado la dejé a un lado. Lo que me mueve a día de hoy son mis hijos. Rafa Nadal, Federer, LeBron James, Cristiano... siempre hay deportistas que destacan. Hay muchos que podría nombrar".

Y ya entrando en el plano deportivo, Messi, que fue preguntado por el famoso burofax, reveló cómo se siente. "Hoy por hoy estoy bien. Lo arrastré un poco durante el comienzo. Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. El club está pasando por un momento complicado. Va a ser difícil estar donde estamos. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal y va a ser difícil volver donde estábamos", afirmó.

A raíz de esto, el '10' admitió que hubo momentos complicados: "Sufrí muchísimo por el tema deportivo. Por otra cuestión lloré, pero prefiero no decirlo. No puedo pensar en lo que opina todo el mundo. Mucha gente habla sin saber. La gente se lo cree todo y no siempre todo es verdad. No lo puedo controlar todo".

"Por el Barça lo siento todo"

Después de todo lo vivido, Leo no ocultó lo que siente por la camiseta que viste: "Por el Barça lo siento todo. Crecí en el club y en la ciudad. Llevo más tiempo viviendo en Barcelona que en mi propio país. El club me lo dio todo, me ha formado como jugador y como persona. Tengo una relación de amor porque es lo que he vivido desde que llegué aquí".

Y es que aterrizó en Barcelona cuando apenas era un niño. "Venía a un lugar en el que no conocía a nadie, cambié de país, de colegio, todo. Tenía clarísimo que me quería quedar cuando vine a Barcelona. El primer año fue duro para mí. Fue una experiencia importante. Si era tímido, todavía lo era más. Me cuesta mucho compartir las cosas, sobre todo las malas. Soy de guardarme las cosas. Me centraba en conseguir mi sueño", espetó.

Tras esto, Évole le hizo una broma a Messi sobre Bartomeu que desató su risa. "¿No ves con tus hijos Doraemon para no cruzarte con Nobita?", le preguntó el periodista en alusión al apodo de Bartomeu. La respuesta del rosarino fue la siguiente: "Nunca hice bromas a Bartomeu con lo de Nobita".

Por otro lado, el atacante del Barça habló sobre su vida. "Es muy normal. Es hasta aburrida. Me gusta ir al supermercado, a veces voy. Se junta mucha gente y es complicado, se hace difícil", afirmó.

De hecho, el '10' no ocultó que le gustaría ser "anónimo" para hacer cosas como las personas normales: "Me gustaría poder ir al supermercado, al cine, a un restaurante... sin tener 300 ojos que miren lo que estás haciendo. Soy un privilegiado, pero a veces me gustaría pasar desapercibido. Mi familia no era pobre, era de clase media baja".

La actual situación debido al coronavirus tampoco pasó desapercibida para el argentino. "La gente se piensa que vivimos en una burbuja, que no nos importa nada y que no sabemos lo que está pasando. Me gusta informarme y ver lo que está pasando", explicó.

"La muerte de Maradona fue algo terrible"

Otro de los temas de la entrevista fue el fallecimiento de Maradona. El 'Pelusa' nos dejó y Leo le dedicó uno de sus goles con una camiseta icónica de Newell's, con el '10' a la espalda: "La gente de Newell's me la regaló. La tenía guardada y pensé que era el momento. Ese día sabía que tenía que hacer gol. Apareció la jugada de la nada, cuando menos la busqué".

En relación al multitudinario adiós a Diego, Messi no se imagina un adiós a él de esa forma. "No quiero pensar en un funeral mío como el de Maradona. Era normal lo que se hizo por Diego, se lo merecía todo. No pienso en la muerte. Pienso qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia, pero no mucho", comentó.

Y el momento en el que se enteró de su muerte fue así: "Mi padre me mandó un mensaje. Estaba en mi casa. Fue una locura. Nadie lo esperaba y nadie lo puede creer a día de hoy. Fue algo terrible".

"Volvería a mandar el burofax, me quería ir"

Y a partir de aquí, el argentino no se mordió la lengua. Lo primero que hizo fue decir que enviaría de nuevo el burofax. "Sí, lo volvería a mandar. Yo le venía diciendo los últimos seis meses (al presidente) que me iba a ir. Es una manera de hacerlo oficial, de decirlo en serio", dijo de forma contundente Leo.

Asimismo, el rosarino continuó en la misma línea y explicó todo lo que se le pasó por la cabeza en verano: "Pensaba que había cumplido un ciclo y que necesitaba un cambio. Mi cabeza necesitaba salir de todo esto. Sabía que era un año de transición, de gente joven. Yo quería seguir luchando por la Champions y por la Liga. Me quería ir y quería hacerlo bien. El presidente empezó a filtrar cosas para hacerme quedar como el malo de la película. Fue una decisión horrible, difícil de tomar. Era muy difícil dejar el club de mi vida".

El adiós de Suárez no influyó en su decisión, aunque le sentó muy mal. "Lo tenía decidido antes de eso. Me pareció una locura lo que hicieron con Luis, por las formas en las que se fue. Encima gratis a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros", espetó.

Sobre Bartomeu, Messi fue muy claro: "Me engañó en muchas cosas y durante varios años. No hay un clic, es todo un camino. Uno conoce bien a este club. El último año fue duro. Antes también había sido difícil por cómo habíamos quedado eliminados de la Champions".

En relación a sus problemas con Hacienda, el atacante dijo que no le gustó ni un pelo cómo trataron su caso. "Yo estaba asesorado por abogados. Terminó solucionándose. Me quejo del trato que recibí, sobre todo por la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quien me atacó", afirmó.

En este punto, el repaso del Bayern entró a escena. Leo recordó con pesar la paliza histórica del cuadro alemán: "Fue complicado para todos. Sabíamos que no podíamos perder, pero no así. Mis hijos ya empiezan a opinar".

Por otra parte, Messi admitió que habla con Guardiola pero no hay nada de volver a cruzar sus caminos. "Hablamos de cómo nos van las cosas. Tiene algo especial. Te decía exactamente dónde estaba el partido. Tuve la mala suerte entre comillas que tuve a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan rápido hizo que yo creciera muy rápido".

Sobre las elecciones, el jugador dejó claro que ningún precandidato ha contactado con él y eso que la campaña gira alrededor sobre su figura. "Prefiero no posicionarme con ninguno. El que gane se va a encontrar una situación muy difícil y ojalá haga bien las cosas para poner a este club tan grande donde se merece. Hoy por hoy no está", dijo muy claro el argentino.

"No tengo nada claro, esperaré a que termine la temporada"

El tema Neymar también estuvo presente. El brasileño dijo a principios de diciembre que iba a jugar de nuevo con su amigo. "Va a ser difícil traer jugadores de calidad porque no hay dinero. ¿Neymar? ¿Cómo pagas al PSG? Es muy complicado. El nuevo presidente deberá ser muy inteligente y ordenarlo todo", espetó.

Y la pregunta sobre si va a seguir en el Barça o no una vez termine la temporada llegó. Messi, muy serio, dijo lo siguiente: "No tengo nada claro, esperaré a que concluya la temporada. Me centro en conseguir títulos y no en otras cosas".

La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

De pronto, el rosarino sorprendió diciendo que le gustaría probar en la MLS. "Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero por ahora no. Hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé", afirmó.

En una de sus últimas intervenciones, el 'crack' del Barça quiso mandar un mensaje al barcelonismo. "No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera. A mí me encataría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador.", comentó.

Por último, Messi, que descartó con un "imposible" jugar en el Madrid o en el Atleti, habló sobre lo que hará cuando termine su carrera. "Será algo relacionado con el fútbol. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y traer los jugadores que yo quiera", concluyó.