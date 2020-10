"Sé que hubo interés del Atleti, estaría feliz de trabajar con el Cholo"

En unas declaraciones concedidas a 'Marca', Rodrido de Paul se refirió al importante compromiso que la Selección de Argentina disputará en la madrugada de este jueves 8 de octubre ante Ecuador, un partido vital por el Mundial de Catar.

"Tenemos a Messi, Kun, Otamendi, y en las cenas nos contaban lo que son las eliminatorias. En Sudamérica cada pelota parece la última. En España o Italia el ritmo es altísimo, pero aquí la fricción es grande. He jugado contra Alemania en Dortmund y he jugado contra Uruguay... y son dos partidos diferentes. Nuestro último partido fue contra los uruguayos y a Leo le metían por todos lados. Los partidos se viven así", comentó De Paul.

De Paul es un habitual en el once titular de Scaloni: "Vamos a jugar en una Bombonera vacía contra una Ecuador diferente a la que ganamos hace no tanto 6-1. Su técnico (el argentino Alfaro) es muy bueno tácticamente. Y luego está la dificultad de la altura en La Paz. Habrá que ser un equipo compacto que corra menos metros, pero que no deje espacios. Hay que jugar más con la cabeza. No será fácil".

También tuvo tiempo el argentino de hablar sobre su compatriota Messi, que ha vivido un verano más que movido en el Barcelona: "Es el único con el que no hay dudas sobre su rendimiento, aunque la vida del mejor del mundo no es tranquila. Pero Leo está habituado a esas situaciones. Sabemos, pues, que va a estar en su plenitud. Sé que tiene muchas ganas de ponerse la camiseta".

En cuanto a su posible regreso a la Liga Española, el jugador del Udinese declaró: "A mí me gustaría volver a LaLiga por la experiencia, mentalidad y por el nombre que ahora tengo. No es algo que no me deje dormir, pero me servió de mucha experiencia jugar allí. LaLiga es muy bonita, el fútbol español es de los mejores, y, si las circunstancias y los proyectos son lindos, me gustaría estar ahí de nuevo".

Finalmente, se refirió al interés del Atlético de Madrid en su fichaje, algo que no ha dejado de sonar durante todo el verano: "La realidad es que yo sé que estuvo el interés del Atlético de Madrid, con un entrenador, como el Cholo, que me llama mucho la atención. Considero que hacen un fútbol dinámico que a mí me gusta".

"Cada entrenamiento parece un partido oficial para ellos. Nosotros, en Argentina, nos criamos con eso. Es un club sumamente grande, un club para pelear por cosas importantes y, si algún día se da, estaría feliz de ir para allá", sentenció el argentino.