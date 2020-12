"Sé que los jugadores se pusieron muy contentos con la pancarta del Bernabéu"

La pancarta de Joan Laporta a 100 metros del Santiago Bernabéu sigue suscitando comentarios. El propio precandidato habló sobre el sentir del vestuario del Barcelona con dicha acción.

"Recibí muchos mensajes, una recepción entusiasta de los culés... Necesitan recuperar el autoestima. Desde el primer momento vi clara la idea. La frase de 'ganas de volver a veros' es mía. Sé que los jugadores estuvieron muy contentos. La pancarta la teníamos pensada desde el principio de la campaña. Nunca había tenido un equipo de campaña tan bueno", aseveró en 'RAC1' el ex presidente Laporta.

Explicó Laporta que "es una muestra de fortaleza, valentía y de decir a socios y aficionados que le daremos la vuelta con optimismo y determinación". "Queremos que el barcelonismo acabe con los miedos que puede conllevar esta situación, no se convertirá al Barça en una Sociedad Anónima. Hay que respetar siempre a todos, también al rival. Propongo el modelo de un Barça valiente, ganador, que quiere volver a instalarse en la victoria, sin complejos, esta siempre ha sido mi idea", añadió Laporta.

Quiso desmarcarse el precandidato del camino de la independencia de Cataluña, al menos como presidente del club: "El Barça estará al servicio de todos los barcelonistas, piensen como piensen. Hay varias sensibilidades, la mía es evidente, y seguiré pensando lo que pienso. Mi Barça siempre ha sido al ritmo que late el país".

Uno de los temas más importantes en las elecciones es el futuro de Leo Messi. "Creo que esperará a las elecciones. No he hablado con él del tema que tenemos que hablar. Tengo una ventaja respecto a los otros, él sabe que siempre he cumplido lo que he dicho. Tenemos buena relación, nos apreciamos y nos respetamos. Si soy el presidente, hay opciones de que siga", firmó de forma tajante el todavía precandidato.

Volvió a dejar claro que lo más sensato para España es que no juegue en el Camp Nou. "Esto lo decidirá el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y son inteligentes, no sería lo más adecuado para la Selección. No es el mejor momento. Crear polémica innecesaria es absurdo".

Cuestionado de nuevo por el hecho de que Xavi se pueda unir a Víctor Font, aseguró que el propio Font "ha desactivado la carta Xavi". "Ya me extrañaba que fuera la piedra angular del proyecto. Él, y lo ha explicado muy bien, es un activo del Barça, vive por el fútbol. Es normal que espere a ver qué pasa".

"Jugadores como Xavi, Guardiola o Iniesta, están preparados y, aparte del aprendizaje, necesitan un periodo de máxima confianza. Si él dice que está preparado, es que lo está. Tiene que encontrar el momento para dar el paso de ser entrenador del primer equipo. Piqué... Piqué no sé si querrá ser entrenador", incidió Laporta.

También fue preguntado Laporta por las palabras de Florentino sobre el VAR. "Sabrá lo que dice, pero yo no veo lo mismo. No me gusta el VAR, el fútbol ha perdido espontaneidad y ahora te invocan la tecnología y parece que es dogma de fe. Empezamos a revisasr las jugadas donde quieren. Se ha descuidado el trabajo de los despachos y se ha perdido el peso específico que teníamos en el mundo del fútbol. No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos lo saquen", sentenció Laporta.