"Sé que me critican, pero no voy a decir nada estúpido"

Gareth Bale anotó un doblete y le regaló una asistencia de gol a Harry Kane durante el partidozo de la Premier League entre el Tottenham y el Burnley, en la jornada número 26.

El delantero galés ha recuperado su estado de gracia y ha pasado de ser el foco de la polémica en el conjunto inglés a llevarse hasta los elogios del mismísimo José Mourinho.

En sus últimos cuatro partidos con los 'spurs', el ex jugador del Real Madrid ha anotado cuatro dianas y ha ofrecido tres asistencias de gol, números con los que se ha vuelto a ganar a la afición británica.

Por eso, tras la goleada 4-0 al Burnley, Bale comentó a los canales oficiales del club: "El equipo salió con confianza, siempre es bueno meter un gol, sobre todo con la derecha, no meto muchos con ella. Es bueno meter cuatro como equipo y mantener la portería a cero también fue muy importante".

También atendió Bale a los micrófonos de 'Sky Sport', momento en el que aprovechó para hablar de las críticas: "Sé que te critican, pero tengo la experiencia suficiente para mantener la cabeza gacha, no decir nada estúpido y seguir jugando lo mejor que puedo. Fue bueno el partido para mí, he estado mejorando un poco para estar completamente en forma, me sentí cómodo y mi forma está volviendo, es bueno ayudar al equipo".

Además, explicó sobre su gran mejora en el equipo: "Tengo más confianza y creo que puedes comprobarlo en mi rendimiento. Me voy acercando al nivel que quiero. Ha llevado tiempo, pero estoy contento, mejorando físicamente y cogiendo confianza. Es lo que se ha podido ver en mis últimos partidos".

Finalmente, el galés se refirió a sus compañeros Kane y Son: "Jugar con ellos es la razón por la que vine aquí y lo que quería hacer. Es genial estar en la cancha y sentirme bien. Y poder sentir algo de confianza. Sabemos que el fútbol no es justo a veces y la gente critica, pero lo único que podemos hacer por dentro es seguir adelante, y ahora lo ha demostrado el equipo y yo mismo".