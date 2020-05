"Sé que no voy a ir al Real Madrid, pero no me he olvidado de jugar"

Hubo varios futbolistas a los que no les terminó de sentar bien la llegada de Pep Guardiola al Manchester City. Uno de ellos fue Joe Hart, que reconoció en 'The Guardian' que enseguida supo que debía dejar el equipo.

Según el arquero, Pep se lo hizo saber enseguida y se mantuvo firme en su decisión: "Quise tener un buen diálogo y escuchar todo lo que me tenía que decir. Hay más al margen de lo de que no tengo tan buen juego de pies. Necesitaba hacer su propio proyecto".

"Estaba preocupado y, además, volví tarde de la Eurocopa, así que Guardiola me dijo que tenía que buscar otro equipo", continuó el guardameta, que luego se fue cedido al Torino.

De vuelta a Inglaterra y sin sitio en el Manchester City, pasó por West Ham y Burnley, donde se encuentra ahora sin opciones de entrar en el once.

"Sé que ya no voy a ir al Real Madrid, pero no me he olvidado de jugar. No he perdido calidad, pero así funciona el fútbol", dijo de su actual momento Hart, ex portero titular de la Selección Inglesa.

El portero concluyó mostrando su frustración por no poder jugar más: "Me alegro de sentirme así, pues siempre necesitas esa llama para lograr superarte. La otra opción es pensar: '¿Por qué no me eligen si sigo siendo bueno?'. Pero eso es algo arrogante".