Se retira el maestro de 'la Roja', mentor de Ramos, Iniesta o Piqué

Ginés Meléndez dice "adiós". Toda una figura de la Selección Española pone punto y final a su larga y exitosa carrera profesional como educador de jugadores.

Meléndez coordinó durante 20 años las categorías inferiores de 'la Roja', donde se convirtió en maestro de jugadores de la talla de Sergio Ramos, Gerard Piqué o Andrés Iniesta, entre otros.

Su última aventura fue en Armenia con Caparrós, donde finalizó su contrato como director deportivo al frente de la Selección el pasado diciembre.

Fue seleccionador Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 20, y ayudante en la Sub 21 y en la Selección Absoluta con Iñaki Sáez. Además, en los últimos años en la RFEF coordinó las categorías inferiores y ayudó a seleccionadores como Luis Milla, Julen Lopetegui y Luis de la Fuente.

Pero no solo pasaron por las manos de Meléndez jugadores. El español dirigió la Escuela de entrenadores y los cursos de la RFEF para ex jugadores, donde se formaron técnicos de la talla de Pochettino, Hierro, Karanka, Raúl, Xavi o Xabi Alonso.