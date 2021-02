Se retiró, el Anderlecht le dio una segunda oportunidad... y lo arruinó

La extraña carrera de Anthony Vanden Borre volverá a llegar a su fin tras varios meses esperando sin suerte volver a sentirse futbolista. Estrella con 16 años en el Anderlecht, fue calificado como uno de los mejores jugadores jóvenes de Europa en 2004, pero no pudo mantener su nivel a lo largo de su vida deportiva y terminó dejando el fútbol en 2017.

Su amado Anderlecht, en el que jugó en dos etapas, intentó volver a reengancharle tras casi tres años sin jugar un partido, pero la cosa no funcionó y Vanden Borre confesó en 'Het Laatste Nieuws' que vuelve a dejar el fútbol.

Estuvo prácticamente un año intentando regresar con el conjunto belga y solo pudo jugar un amistoso en ese tiempo, hace un año y en lo que fue su único partido en cuatro años. Vuelve a abandonar el fútbol y lo hace ya cansado: "No sé por qué se intenta hacer una historia de esto en el club. He estado esperando una propuesta durante seis meses. Ha quedado claro que no me necesitan en el equipo".

"Aparentemente, no existo. Sigo afiliado al equipo, pero nada más. Hubiera sido bonito tener un futuro aquí, pero ya no es posible y es momento de dejarlo. Siempre seré un seguidor del Anderlecht", concluyó con tristeza un jugador que pasó por Fiorentina, Genoa, Portsmouth, Genk o Montpellier y que ya tuvo un intento de seguir su carrera en el TP Mazembe congolés que no fue a buen puerto.

Su versión contrasta con la del club y diversos medios belgas, que aseguran que Vanden Borre, quien aún tiene solo 33 años, tuvo varios problemas de indisciplina y se saltó varios entrenamientos en los últimos tiempos. Definitivamente, un alma descarriada que nunca encontró regularidad en el fútbol.