Se retrasó el Atlanta-New York RB por una tormenta eléctrica

Atlanta United y New York Red Bulls tuvieron que demorar su estreno en el torneo 'MLS is back' por culpa de una tormenta eléctrica.

La organización decidió retrasar el inicio del choque 45 minutos debido a esas incidencias climatológicas.

Finalmente, el encuentro, que debió comenzar a las 02.00 hora española, inició a las 02:45 horas.

Due to adverse weather conditions, the kick-off of Atlanta United vs New York Red Bulls has been delayed #MLSisBack #ATLvRBNY pic.twitter.com/6mQ5pI337h