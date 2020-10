Se suspende un partido amateur en Inglaterra ¡porque el campo no tiene lineas!

El Clapton hizo todo lo posible para que no se jugara. Twitter/walthamstowfc

El fútbol no profesional de Inglaterra nunca dejará de sorprender. Esta semana se tuvo que suspender un partido entre Clapton y Walthamstow de la Essex Senior League y no por coronavirus o por lesiones. Ambos equipos estaban ya en el estadio, pero no hubo partido porque habían desaparecido las rayas del campo.