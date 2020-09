Se traba el fichaje de Suárez; el Atleti, a por Cavani

Ahora sí, ahora no. Ahora no, ahora sí... y cuando parecía que era un sí, vuelve a ser un no. El ni contigo ni sin ti del presidente Josep Maria Bartomeu con Luis Suárez ha colmado la paciencia del delantero.

La rescisión del contrato del uruguayo con el Barcelona parecía estar cerrada, el jugador incluso había alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid, pero un error en el acuerdo paralizó el cambio de aires del ariete.

A pesar del fallo, las conversaciones de Suárez con el club iban bien encaminadas... hasta que este martes volvió a dar un giro de 180 grados: según informa el diario 'Marca', los culés han dado un paso atrás y no están dispuestos a pagarle la carta de libertad.

El futbolista, añade 'Sport', que había renunciado a parte de su salario, molesto y defraudado con Bartomeu por este repentino cambio, planea romper su silencio y dar una rueda de prensa. No sería una entrevista como la que realizó su compañero Leo Messi en 'Goal.com', sino una conferencia ante los medios de comunicación.

Y el Atleti tampoco va a dar su brazo a torcer. Los 'colchoneros' no van a modificar las condiciones -ya pactadas- de la operación, por lo que, en estos momentos, la llegada del delantero al Wanda Metropolitano se encuentra en su punto más frío. Tras su no incorporación a la Juventus, Suárez, a punto de vivir un nuevo no fichaje.

La entidad rojiblanca, por tanto, con un Álvaro Morata que ya ha superado con éxito el reconocimiento médico con los 'bianconeri', reactivaría la opción de Edinson Cavani, que se encuentra en estos momentos sin equipos rescindir su contrato con el Paris Saint-Germain. El salario del también ex del Nápoles, un dolor de cabeza para el club madrileño.

Luis Suárez, que se ejercitó este martes como uno más a las órdenes de Ronald Koeman, ni se ha despedido de sus compañeros ni ha recogido sus pertenencias de las instalaciones deportivas azulgranas, como apunta el diario 'AS'. Su salida, que parecía cerrada, vuelve a alejarse. Y el ruido en los aledaños del Camp Nou -y en torno a la figura de Bartomeu- no para de crecer.

El delantero 'culé', dice el diario 'Mundo Deportivo', pretende seguir en el Barcelona si su fichaje por el Atleti, finalmente, se queda en nada. Quiere seguir jugando en un equipo competitivo, en el fútbol español y cerca de Castelldefels, donde tanto él como su familia han echado raíces.