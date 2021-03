¿Se unirá Solskjaer al veto de Klopp? Bruno Fernandes podría verse afectado

El próximo parón de selecciones preocupa, y mucho, a los entrenadores. Del 22 al 31 de marzo de 2021 se celebra la siguiente fecha FIFA, en las que las selecciones deberán contar con sus internacionales.

Pues ya son varios los técnicos de la Premier League que han asegurado que no dejarán viajar a sus jugadores, respaldándose en el argumento de que luego tendrían que estar una semana aislados por el procolo anti COVID-19.

El primero fue Jürgen Klopp. El técnico alemán se refirió a la problemática del parón de marzo de selecciones y dijo que sus jugadores no irán si, al regresar, deben cumplir cuarentena obligatoria

El siguiente en comentar algo parecido ante la prensa ha sido Solskjaer, al que no le ha temblado el pulso a la hora de insinuar que prohibiría a Bruno Fernandes acudir a la convocatoria de Portugal.

"No nos sentamos y tomamos una decisión ya, pero no tiene sentido si pierdes a tu jugador durante diez días de aislamiento. Somos los que pagamos a los jugadores y, por lo que entiendo, esa es la regla, la FIFA ha dado las reglas que no tienen que ser publicadas, así que creo que será una decisión difícil dejarlos ir y jugar en países de la lista roja. Quiero a Bruno listo contra el Brighton y espero que terminemos en Europa y contra el Tottenham después de ese descanso", afirmó el noruego.