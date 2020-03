"Sea en julio o en agosto, quiero terminar la temporada con el Sevilla"

El jugador del Sevilla Sergio Reguilón concedió una entrevista al 'Diario de Sevilla' en la que pudo hablar de su futuro como jugador profesional, ya que desconoce qué sucederá cuando la vinculación que le une al conjunto andaluz llegue a su fin el próximo verano con la Liga todavía a medio jugar.

"Salvo que me diga alguien de la directiva de un club u otro, a mí me encantaría terminar la temporada sea el 30 de julio o el 30 de agosto con el Sevilla. Es mi equipo y esa es mi idea. No he hablado de temas legales. No tengo ni idea", comentó.

"No me puedo creer que el último partido que jugase con el Sevilla fuera el del Wanda Metropolitano, y encima empatando. No puede ser el último partido un empate, no quiero jugar mi último partido ahí. Encima me pierdo el derbi en casa, que es precioso, la Europa League en casa, que es la leche, la Feria de Sevilla... Me pierdo todo lo mejor", añadió el jugador cedido por el Real Madrid.

Además, el joven jugador español quiso dejar claro que es feliz tanto en territorio andaluz como en la capital española: "Estoy muy bien aquí, como también estaría en Madrid. Soy de Madrid y tengo mi vida allí. Y me encantaría triunfar allí también".

Finalmente, quiso hablar de su preparación física durante el periodo de cuarentena: "A veces le metemos un plus más, si yo me encuentro bien o tengo ganas de hacer más… Pido permiso a Óscar (Caro) o Pepe (Conde) y me dicen que sí, pero con cuidado. Me pongo a lo mejor en la cinta a correr un poquito más, intento no perder la forma que tenía".