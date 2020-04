Sedlar antepone la salud al fútbol

El coronavirus se ha convertido en la batalla de todos. Es la única preocupación de la población mundial.

Sedlar, jugador del Mallorca, habló sobre el COVID-19 con 'AS'. "Veo que en Italia o en España mueren al día 800 personas y eso es una locura. Ni siquiera pienso en el fútbol. Y no solo yo... Será difícil regresar tras un mes de descanso y hay que esperar para ver qué deciden, pero en estos momentos no pienso en eso", destacó.

El jugador contó cómo está llevando el confinamiento: "Lo más difícil es estar solo. Algunos jugadores del equipo están con sus familias y niños. Yo no tengo a nadie aquí. Mi novia está en Londres y mi familia en Serbia, así que es más difícil".

Pese a que no piensa en el fútbol, reconoció que se ha imaginado en algún momento cómo será el regreso. "El primer día tendré hambre, más aún después de este paro. Sé lo ques cuando no juegas y, tras este descanso, estaré motivado y con más ganas que nunca", concluyó.