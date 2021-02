Seedorf, contra el racismo en el fútbol: "No hay personas de color en el poder"

Después de una brillante etapa como futbolista, Clarence Seedorf decidió colgar sus botas e iniciar lo que se preveía como una prometedora carrera como entrenador.

Pero el ex del Real Madrid, entre otros, pasó por Milan, Shenzhen, Deportivo de la Coruña y, por último, Camerún. En estos momentos se encuentra sin equipo.

Seedorf quiso explicar sus razones: "Tuve que aceptar esas oportunidades para demostrar lo que valgo. Asumí ciertos riesgos porque llegan pocas llamadas y nosotros sabemos por qué".

"Jugué 12 años en Italia. Tras el Milán, donde hice un buen trabajo, cero llamadas. Paises Bajos es mi país: cero llamadas. ¿Por qué grandes campeones no tienen opciones en Europa, donde hicieron historia? ¿Por qué Vieira debe ir a Nueva York y Henry a Canadá?", agregó en 'La Gazzeta dello Sport".

Seedorf, además, alzó la voz para combatir el racismo en la sociedad, no solo en el fútbol: "Los entrenadores no tienen las mismas oportunidades, no hay personas de color en las posiciones de poder en el fútbol".

"Es un discurso general, para toda la sociedad. Los que pueden cambiar las cosas deben sentir la responsabilidad de crear un mundo meritocrático, teniendo abiertas todas las puertas. Los mejores resultados pueden llegar justo de la diversidad", añadió.