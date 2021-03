"¿Seguir en el Arsenal? La estabilidad es clave..."

El futuro de Odegaard no está del todo claro. Pertenece al Real Madrid, pero señala el periodista Fabrizio Romano que el Arsenal hará todo lo posible por alargar su cesión más allá del final de esta temporada.

Su rendimiento a las órdenes de Arteta está siendo bastante bueno. En parte de la prensa ya apuntan a que ha hecho más por el equipo "que Özil en cinco años", y por eso se valora su continuidad. Odegaard será clave para ello.

"No he pensado en lo que pasará en verano. Mi contrato con el Arsenal es hasta final de temporada. Veremos qué pasa. Ya he dicho cosas antes que sigo defendiendo: la estabilidad y el desarrollo son palabras clave", afirmó el noruego para el medio 'VG'.

La última palabra también la tendrá Zidane, que no ha contado apenas con él cuando lo ha tenido en sus filas. Odegaard, en Londres, es feliz de momento, pero la llamada del Real Madrid sería un punto clave en la operación.

Además, Odegaard se deshizo en elogios hacia Arteta: "Muy bien. Es increíble. Tengo mucho que aprender de él. Solo necesito agudizar mis oídos y prestar atención. Es fantástico", recalcó, antes de añadir que ha "ido mejorando desde el principio".

"Siento que me adapté rápidamente y entendí cómo jugamos. Me faltaba la forma física y la confianza en mí mismo. Cuantos más partidos jugué, mejor me volví. Es una curva ascendente", concluyó el noruego en dicha entrevista.