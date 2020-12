¿Seguirá Zidane? La posible lista de sustitutos

A Zidane le preguntaron por su futuro tras caer en Ucrania. "No voy a dimitir", dijo claro el galo en rueda de prensa.

La derrota por 2-0 frente al Shakhtar Donetsk deja tocado a Zidane. Ya hay quien incluso se atreve a buscarle sustituto.

'Marca' asegura que en el Real Madrid ya tienen una lista elaborada con sucesores para Zidane al frente del equipo 'merengue'. El favorito sería Mauricio Pochettino, que lleva sin equipo desde que dejó el Tottenham.

No es la primera vez que Pochettino suena como posible técnico madridista. Afirma este medio que el argentino se quedó a un paso de reemplazar a Benítez en su día. De momento, eso sí, el Madrid no ha movido ficha por Pochettino, no ha habido llamada al técnico ni tampoco a su entorno.

Pero no es Pochettino el único que gusta al Real Madrid. La otra opción, siempre según 'Marca', sería Raúl González Blanco, técnico del Castilla.

En la cúpula 'merengue' lo ven, sin duda, como un serio candidato a sentarse en el banquillo del primer equipo, aunque más a largo plazo. De ahí que no sea el favorito ahora mismo para suceder a Zidane.

En cualquier caso, Zidane ya ha dejado claro que, si de él depende, va a seguir al frente del Real Madrid. Entiende que en el fútbol hay rachas, y no siempre positivas.

El Madrid siempre ha mostrado plena confianza en el galo. Zidane, mientras tanto, promete seguir trabajando como hasta ahora y devolver al equipo a la senda de la victoria.