Segunda busca a su campeón de invierno: Espanyol, Mallorca o Almería

Espanyol, Mallorca y Almería. De esta terna saldrá el campeón de invierno de la Segunda División. El Espanyol defenderá el liderato, con los rumores sobre una posible marcha de su estrella goleadora, Raúl de Tomás, frente al Castellón, al que el nuevo año no le está sentando bien tras la doble derrota en Liga y Copa contra el Tenerife.

Esperando un tropiezo del Espanyol están Mallorca y Almería.

El conjunto balear, tras acabar el año perdiendo con el Fuenlabrada e iniciar el nuevo empatando con el Oviedo, recibe a otro equipo isleño, la UD Las Palmas, con el objetivo de ganar y recuperar sensaciones ante un rival obligado a ganar para no despegarse aún más de la promoción.

El Almería, por su parte, visitará Butarque, donde le espera otro aspirante al ascenso, el Leganés, que encadena cuatro partidos ligueros sin marcar, de los cuales en tres no marcó.

En un buen momento se encuentra el Rayo Vallecano, que suma diez puntos de los últimos doce en juego y quiere prolongar su racha en Anduva frente al Mirandés, que lleva dos derrotas consecutivas en el campeonato y solo un triunfo en los últimos seis duelos ligueros.

Cierra los puestos de promoción el Sporting de Gijón, que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos y recibe en El Molinón al Fuenlabrada, que en su último desplazamiento sorprendió al Mallorca.

Por la parte de abajo el descenso está muy reñido y esta jornada podría apretarse más.

El Albacete, colista, se mide esta jornada con otro equipo en descenso, el Alcorcón, que desde la llegada de Juan Antonio Anquela al banquillo ha experimentado un notable crecimiento. Las urgencias y la necesidad de ambos harán que el duelo sea de máxima intensidad y que los puntos en juego sean más que tres.

El Real Zaragoza, eliminado en Copa del Rey esta misma semana y en una situación muy delicada también por su posición en descenso, recibe en La Romareda al recién ascendido que mejor se ha adaptado a la categoría, el Logroñés, situado en mitad de tabla.

Fuera del descenso pero solo por mejor diferencia de goles está el Sabadell, al que todo lo que no sea ganar le podría volver a meter en esos puestos de peligro. No será fácil porque enfrente tendrá al Lugo, pese a que no gana como visitante desde el 24 de octubre.

Otro duelo directo entre equipos en apuros, debido al acecho del descenso, es el que protagonizarán en el Heliodoro Rodríguez López el Tenerife y el Cartagena, separados solo por tres puntos.

Ponferradina, séptimo clasificado con 30 puntos, y Girona, octavo con 29, buscarán en El Toralín un triunfo que les de un salto en la clasificación para no distanciarse de una promoción a la que parecen renunciar Málaga y Oviedo, que viven tranquilos en mitad de tabla sin pasar sobresaltos.

Partidos jornada 21

- Viernes 8 enero:

21.00 Real Zaragoza - Logroñés

- Sábado 9 enero:

16.00 Mirandés - Rayo Vallecano

18.15 Málaga - Real Oviedo

20.30 Alcorcón - Albacete

· Domingo 10 enero:

14.00 Leganés - Almería

16.00 Mallorca - Las Palmas

18.15 Tenerife - Cartagena

20.30 Sporting de Gijón - Fuenlabrada

21.00 Espanyol - Castellón

- Lunes 11 enero:

19.00 Ponferradina - Girona

21.30 Sabadell - Lugo.