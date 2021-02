Segunda oportunidad para la 'profesora' del Madrid con la Selección

Jorge Vilda ha vuelto a apostar por Maite Oroz. La navarra ya entró en la convocatoria de la Selección Española para los partidos ante Moldavia y Polonia, haciendo de 'la Roja' una selección cada vez más 'merengue'.

Pero, finalmente, la jugadora del Real Madrid Femenino se quedó sin opciones de debutar con la Selección Absoluta por lesión y Eizagirre entró en su lugar.

Ahora, varios meses después, Vilda ha vuelto a llamar a Maite, que tendrá una segunda oportunidad en los dos próximos compromisos de España ante Azerbaiyán y Polonia, correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2022.

Y es que el seleccionador solo tiene buenas palabras hacia la jugadora 'merengue', tal y como reconoció en rueda de prensa: "Estamos muy contentos con lo que está haciendo en el campo con su club. Jugando de mediocentro ha dado verdaderos recitales. Es una jugadora de tanto talento que puede suplir ser pequeñita. Se ha ganado su mote de 'profesora' a base de grandes actuaciones".

Y Maite no dudó en devolverle el cariño a Vilda: "Agradezco mucho esas palabras. Estoy muy cómoda en el campo. La gente que me rodea me lo hace mejor. Creo que está temporada he dado un pasito más. Estoy muy contenta y espero seguir en esta línea. Estamos rodeadas de las mejores y eso se nota en cada entrenamiento".