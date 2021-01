Segunda sesión del Madrid en Málaga para preparar la Supercopa

La plantilla del Real Madrid se ejercitó por segundo día en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, donde Zinedine Zidane y los suyos preparan la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic.

El conjunto blanco, que el lunes llegó directamente desde Pamplona por culpa del temporal Filomena, disfruta estos días de unas temperaturas mucho más moderadas. Este martes entrenaron a 13 grados en Málaga.

No hubo novedades en el entrenamiento del Real Madrid. Recordemos que Zidane se llevó a 22 futbolistas a la localidad andaluza, ya que no podía contar con Luka Jovic, Dani Carvajal ni Rodrygo Goes por lesión.

De momento no estarán contra el Athletic, y explicaba 'COPE' que de incorporarse a la concentración, lo harían de cara a una hipotética final ya en Sevilla, donde se jugará en La Cartuja el domingo con el ganador del Real Sociedad-Barcelona.

Tal y como informó el Madrid, el entrenamiento arrancó con ejercicios de activación con balón por parejas. Después, los blancos practicaron circulación y presión, continuaron con disparos a balón parado, ejercicios de posesión y ataque a campo completo. Por último, realizaron varios partidillos en espacios reducidos.