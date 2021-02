Segunda y Argentina quieren pescar en la SD Huesca

La SD Huesca tiene sobre la mesa tres posibles salidas para lo poco que queda de mercado de fichajes invernal y hay novedades sobre dos de ellas. 'El Heraldo' informa de que el Albacete anotó a Eugeni en su agenda en lo que el Alcorcón y el Logroñés hicieron lo propio con Nwakali.

Musto también tiene muchas opciones de dejar el conjunto. Independiente es su nuevo pretendiente -Rosario Central le sigue- y no será hasta los últimos momentos de la ventana de traspasos cuando se cierre o no esta posible operación. No se conocen, hasta el momento, más candidatos a contratarle.

Volviendo a Eugeni, el centrocampista también estuvo en el radar del Sabadell. Fiche por uno o por otro club, lo más probable es que su objetivo sea la permanencia en Segunda División. Supone esto un paso atrás en su pretensiones, aunque le garantizaría minutos.

Bajo la perespectiva de Nwakali, la situación es bastante parecida. Lo ideal para que tanto su salida como la de sus compañeros se acelere sería que la SD Huesca permitiera sus marchas de forma gratuita, pues, al fin y al cabo, no están gozando de protagonismo en El Alcoraz.