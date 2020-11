Segundo asalto del Southampton por la joven promesa del United

La joven promesa del United Brandon Williams no ha entrado en los planes de Ole Gunnar Solskjaer, que solo ha usado al jugador de 20 años en un total de dos partidos, encuentros correspondientes a la EFL Cup.

Por ello, el inglés podría buscar otro destino en el próximo mercado de fichajes, y una de sus 'novias' es el Southampton, que ya intentó incorporar a Williams a sus filas en verano, pero el técnico noruego bloqueó la operación.

Según 'The Sun', el equipo de Ralph Hasenhüttl buscará un nuevo intento de hacerse con los derechos del futbolista en el mercado de invierno, en forma de préstamo y para conseguir un nuevo efectivo para la posición del lateral, en la que cuentan con Kyle Walker-Peters y Ryan Bertrand.

La cesión sería la operación deseada por los 'red devils', ya que tienen puestas grandes esperanzas en su joven promesa, que ha militado en las categorías inferiores del club inglés, en los conjuntos Sub 18, Sub 19, Sub 21 y Sub 23.

El jugador, hasta ahora, solo ha participado en un total de dos encuentros con el United, contra el Brighton y el Luton Town, choques de menor importancia en las filas de la entidad inglesa.