Cristiano Ronaldo se queda a las puertas del The Best otra vez

La cara de pocos amigos de Cristiano Ronaldo mientras Gianni Infantino le daba el galardón a Robert Lewandowski era todo un poema. La gala telemática del The Best acabó con Lewandowski sonriendo y Cristiano con el ceño fruncido. Ya van tres ediciones que no se lleva el premio de la FIFA. 'Lewy' venció con 52 puntos; 38 obtuvo CR7, 35 sumó Leo Messi.

Tras ganar el The Best en 2016 y 2017, las primeras ediciones, el delantero de la Juventus ha sucumbido después ante su ex compañero Luka Modric, Leo Messi y ahora ante Robert Lewandowski. El polaco lo ha ganado todo en un año inolvidable. Segundo The Best de plata para CR7. Tiene otro de bronce. Un rato antes de conocer que no iba a ganar este reconocimiento, supo que estaba por decimocuarta vez en el mejor XI FIFPro.

Su presencia en la final, igualmente, es de mérito. Cristiano Ronaldo ha vuelto a lucir en lo que mejor sabe hacer: marcar. El delantero portugués peleó por la Bota de Oro, finalmente propiedad de Ciro Immobile. La pandemia en cualquier caso no ha minimizado su poderío anotador.

En el lapso temporal determinado por la FIFA para las votaciones, entre 20 de julio de 2019 y 7 de octubre de 2020, Cristiano Ronaldo hizo un total de 53 goles y dio 6 asistencias. Estas dianas las consiguió en 56 encuentros con la Juventus y Selección de Portugal. Con ambas escuadras lució, incluso con el combinado de su país destacó sobremanera, con 13 de esos 53 tantos.

A nivel colectivo, Cristiano besó el 'Scudetto' después de que la Juventus revalidara su dominio en Italia. Ya van dos Serie A seguidas con el conjunto 'bianconero'. La Champions, su torneo fetiche, volvió a resistírsele una campaña más. El Olympique de Lyon eliminó al conjunto piamontés en octavos de final.

La Juve cayó en Francia a pocos días de que se suspendiera el fútbol por 1-0, pero ganar 2-1 en la vuelta con dos goles del delantero portugués no bastaron. La Juve acabó en la calle.

Cristiano celebró su compromiso número 1.000 como profesional en marzo. A sus 35 años, continúa formando parte de la élite futbolística. Así lo creen los votos de aficionados, periodistas, seleccionadores nacionales y capitanes que han participado en la elección definitiva del The Best 2020 y que le han elegido en segundo lugar.