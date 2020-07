Seis jugadores peligran para el primer partido del 'play off'

El Almería recibió una buena noticia con las sanciones de Jonathan y Darwin tras su pelea en Ponferrada, pues podrán estar en el 'play off', pero, si no tienen cuidado, habrá también malas noticias. Maras, Costas, Jonathan, Romera, Aguza, Corpas y Juan Muñoz están apercibidos y podrían quedarse sin participar.

Se perderían el primer duelo de las eliminatorias siempre y cuando vean la cartulina amarilla en el duelo ante el Málaga de la última jornada. Todos suman cuatro, conque, en cuanto el colegiado les muestre la quinta, si es que lo hace, se quedarán fuera para el siguiente compromiso.

Unos son más importantes que otros en el esquema del equipo, pero lo ideal para el entrenador es contar con todos, ya que se juegan el ascenso a Primera División. La idea es que no colecten malos resultados por haberse plantado en los duelos con una plantilla corta.

De ahí que sea una posibilidad que les deje fuera del choque ante los de Pellicer. No se espera que sea muy tenso, pues los blanquiazules no se juegan nada. Eso sí, al Almería le vendría de perlas conservar la tercera plaza de la tabla para enfrentarse al sexto en el 'play off'.