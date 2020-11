Sekou explota el desastre del Alcorcón

Desastre del Alcorcón en Santo Domingo. No al 100% por su culpa, pero desastre, al fin y al cabo, que mantiene al equipo como colista de Segunda División. Estuvo torpe ante el conservador arbitraje de Iosu Galech Azpeteguía en la primera mitad y el Fuenla se salió con la suya.

El listón del colegiado a la hora de considerar faltas y amarillas era bastante bajo. Desde los primeros compases, el más mínimo contacto cuerpeando por la pelota se interrumpía y había bastantes cartulinas. Los locales no gestionaron bien esto y se quedaron con nueve: José Carlos, a las duchas por una patada por detrás; Castro, por doble amarilla -primero, por una carga y una protesta, y segundo, por una entrada dura-.

Las dos rojas tuvieron un factor común: Ibán Salvador. No participó en ninguno de los goles directamente, pero demostró lo importante que es un jugador desequilibrante en cualquier equipo. Desbordaba, provocaba y obligaba a sus rivales a tirarle al suelo.

Quienes sí que tuvieron mucho que ver en los tantos fueron Franchu y Sekou. Del centrocampista, se está volviendo una costumbre muy bonita ver sus pases entre líneas, que casan a la perfección con los desmarques del delantero. Este se salió con un 'hat trick': provocó y marcó un penalti al principio, batió a Jiménez a pase de Aguado -le vino la pelota de Franchu- en el segundo y aprovechó un error de Hugo Fraile para el tercero, con el que fusiló al meta.

Al Alcorcón, que había empezado jugando mejor el partido, no le salió nada. No fueron pocas las pelotas que controló Marc Gual en el área rival y ninguna de ellas acabó en gol. No estaba acertado el '9' y sus compañeros estuvieron la mayor parte del tiempo condicionados por la inferioridad numérica.

Hubo cierto momento de arreón, eso sí, nada más comenzar la segunda mitad. Daba la sensación de que los de Mere Hermoso iban a por todas a por la machada, pero, en cuanto el Fuenla respiró y volvió a controlar el choque, fue ocupando los huecos que dejaba el mermado esquema de su rival hasta dibujar el 0-3 definitivo.