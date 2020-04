"Sentí verdadero miedo en el vestuario de La Bombonera"

Chivas, en 2005, propinó una de las mayores humillaciones que Boca recuerda. El 'Rebaño Sagrado' ganó 4-0 en la ida, y fue incapaz de pasar del empate sin goles en la vuelta. Un partido recordado por lo violento que fue.

Así lo recordó el 'Bofo' Bautista, en una entrevista para el canal de YouTube de Luis García. Chivas fue a Buenos Aires con la eliminatoria resuelta, y él, autor de uno de los cuatro goles, pronto empezó a sufrir la frustración del rival.

"Empezó el partido y empezaron con patadas y en una jugada donde me dan un pase filtrado, yo veo a los dos centrales que me van a dar un codazo; me quito, me tumban y en ese momento muchos aficionados me aventaban piedras y yo les hice la señal de cuatro goles", rememoró Bautista.

Aquello sin duda encendió a la ya de por sí enfurecida hinchada 'xeneize'. Los ánimos se fueron caldeando, y mediado el segundo tiempo empezaron a llover las tarjetas.

Martín Palermo, ídolo de Boca, la tomó con Bautista. "Me ve Palermo me sigue y me quería golpear. Seguí caminando y me tira un cabezazo. Nos expulsa el árbitro", continuó.

"Yo iba a los vestidores y el árbitro me pide que rodeara toda la cancha, fue ahí donde el técnico me escupe y yo sigo asustado porque la gente se quería brincar", recordó, sobre el lamentable incidente protagonizado por el entonces entrenador de Boca, Jorge Benítez.

Pero lo peor estaba por llegar. "Se brincan dos chavos y me dan un patada y un manotazo, pero lo más triste y donde sentí mucho miedo fue en el vestidor", agregó.

"Llegando al vestidor querían tumbar la puerta. Si tumbaban la puerta nos iban a linchar. Gracias a Dios se terminó el partido", sentenció el 'Bofo' Bautista. Chivas eliminó a Boca, pero cayó en semifinales 5-2 a manos de Athletico Paranaense, a la postre subcampeón de una Libertadores que ganó Sao Paulo.